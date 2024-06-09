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В Кузбассе после столкновения с автобусом погиб водитель легковушки

Водитель легкового автомобиля погиб на автодороге в Новокузнецком округе.

На автодороге «Ильика — Степной» в Новокузнецком муниципальном округе столкнулась «Тойота Королла» с пассажирским автобусом «Нефаз», который ехал по маршруту «Новокузнецк — д. Малая Талда».

«В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — сообщается в телеграм-канале “Полиция Кузбасса”. — В автобусе находились 17 пассажиров, один из них с травмами доставлен в медучреждение, еще одна позже самостоятельно обратилась в травмпункт, ей оказана разовая помощь».

Предварительно установлено, что водитель иномарки выехал на встречную полосу движения. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 июня около 07:20.