В Кузбассе после столкновения с автобусом погиб водитель легковушки

«В результате аварии водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — сообщается в телеграм-канале “Полиция Кузбасса”. — В автобусе находились 17 пассажиров, один из них с травмами доставлен в медучреждение, еще одна позже самостоятельно обратилась в травмпункт, ей оказана разовая помощь».