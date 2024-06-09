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Ветер, дождь и грозу прогнозируют в мегаполисах Казахстана на ближайшие дни

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет» представляет прогноз погоды с 9 по 11 июня в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 65% 752 мм рт. ст. +22°

Астана

9 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 9−14, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C.

10 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +25+27 °C.

11 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +21+23 °C.

Алматы

9 июня: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +32+34 °C.

10 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +34+36 °C.

11 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +34+36 °C.

Шымкент

9 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +35+37 °C.

10 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +37+39 °C.

11 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +37+39 °C.