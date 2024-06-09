Ветер, дождь и грозу прогнозируют в мегаполисах Казахстана на ближайшие дни

Астана
9 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 9−14, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +30+32 °C.
10 июня: переменная облачность, дождь, гроза. Скорость ветра 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +25+27 °C.
11 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Скорость ветра 9−14 м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +21+23 °C.
Алматы
9 июня: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +17+19 °C, днем +32+34 °C.
10 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +34+36 °C.
11 июня: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Скорость ветра 3−8, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +34+36 °C.
Шымкент
9 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +18+20 °C, днем +35+37 °C.
10 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +37+39 °C.
11 июня: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8−13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22 °C, днем +37+39 °C.