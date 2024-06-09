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В администрации Челябинска рассказали, куда делась Луна с Кировки

В Челябинске светящуюся Луну переместят с улицы Кирова в парк имени Терешковой.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Челябинска прокомментировали исчезновение Луны с Кировки. Оказывается, ее поместят в парке имени Терешковой.

«Принято решение перевезти Луну в самый космический парк города. Сейчас объект демонтируют специалисты, после чего его установят в парке имени Терешковой и проведут небольшую реставрацию», — рассказали в мэрии.

Луну убрали с Кировки 8 июня. Ее разделили на осколки, сложили в машину и увезли.

Сам арт-объект появился в Челябинске в декабре 2022 года. На Луну и другие новогодние светящиеся игрушки потратили более 27 млн рублей.