В администрации Челябинска рассказали, куда делась Луна с Кировки

В администрации Челябинска прокомментировали исчезновение Луны с Кировки. Оказывается, ее поместят в парке имени Терешковой.
«Принято решение перевезти Луну в самый космический парк города. Сейчас объект демонтируют специалисты, после чего его установят в парке имени Терешковой и проведут небольшую реставрацию», — рассказали в мэрии.
Луну убрали с Кировки 8 июня. Ее разделили на осколки, сложили в машину и увезли.
Сам арт-объект появился в Челябинске в декабре 2022 года. На Луну и другие новогодние светящиеся игрушки потратили более 27 млн рублей.