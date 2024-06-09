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Урожай яблок на Кубани из-за заморозков снизился на 10%

В Краснодарском крае из-за весенних заморозков урожай яблок в 2024 году снизился на 10%. Об этом в эфире РБК ТВ Юг рассказал гендиректор союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков.

Источник: AP 2023

«Были у нас аномалии, и град нас коснулся, и весенние заморозки по касательной прошлись. 10% урожая по краю заморозки забрали. И весенняя засуха, и зимние морозы были, которые немножко подпортили нам ситуацию, в том числе, косточковые культуры подмерзли», — объяснил спикер.

Вместе с тем, по словам господина Щербакова, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 2023 года. В последние годы в регионе собирали порядка 500 тыс. тонн урожая яблок, приблизительно столько же планируют в 2024 году, заключил эксперт.

сельское хозяйство