Урожай яблок на Кубани из-за заморозков снизился на 10%

«Были у нас аномалии, и град нас коснулся, и весенние заморозки по касательной прошлись. 10% урожая по краю заморозки забрали. И весенняя засуха, и зимние морозы были, которые немножко подпортили нам ситуацию, в том числе, косточковые культуры подмерзли», — объяснил спикер.
Вместе с тем, по словам господина Щербакова, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 2023 года. В последние годы в регионе собирали порядка 500 тыс. тонн урожая яблок, приблизительно столько же планируют в 2024 году, заключил эксперт.