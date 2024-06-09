Урожай яблок на Кубани из-за заморозков снизился на 10%

«Были у нас аномалии, и град нас коснулся, и весенние заморозки по касательной прошлись. 10% урожая по краю заморозки забрали. И весенняя засуха, и зимние морозы были, которые немножко подпортили нам ситуацию, в том числе, косточковые культуры подмерзли», — объяснил спикер.