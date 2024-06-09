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30-градусная жара придет в Свердловскую область

Предстоящая рабочая неделя будет теплой и почти без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 65% 752 мм рт. ст. +22°

По данным синоптиков Уралгидрометцентра, следующая неделя на Среднем Урале будет довольно жаркой. 9 и 10 июня на юге области пройдет дождь, на севере преимущественно без осадков. Температура в ночные часы установится на отметке +8…+13 градусов, днем +19…+24. В Екатеринбурге ночью +12, днем +20, возможен кратковременный дождь.11 и 12 июня в Свердловской области осадки прекратятся, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.

Согласно долгосрочному прогнозу, к концу рабочей недели в регион придет жаркая погода — до +31 градуса днем и +19 ночью.