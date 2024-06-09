30-градусная жара придет в Свердловскую область

По данным синоптиков Уралгидрометцентра, следующая неделя на Среднем Урале будет довольно жаркой. 9 и 10 июня на юге области пройдет дождь, на севере преимущественно без осадков. Температура в ночные часы установится на отметке +8…+13 градусов, днем +19…+24. В Екатеринбурге ночью +12, днем +20, возможен кратковременный дождь.11 и 12 июня в Свердловской области осадки прекратятся, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов.