В Саудовской Аравии проведут Дни культуры Узбекистана

В ходе беседы Фахд Аль-Канан отметил, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Узбекистаном стремительно растет на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что эти усилия сопровождаются поддержкой народов двух братских стран и являются результатом политической воли лидеров обоих государств.