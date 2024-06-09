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В Саудовской Аравии проведут Дни культуры Узбекистана

Мероприятие планируют организовать в двух городах — Эр-Рияде и Джидде.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. О проведении Дней узбекской культуры в Эр-Рияде и Джидде шла речь в ходе встречи посла РУз Нодиржона Тургунова с заместителем министра культуры Саудовской Аравии по международным связям Фахдом Аль-Кананом, сообщает ИА «Дунё».

Переговоры о проведении этого мероприятия начались с узбекской стороной в этом году.

В ходе беседы Фахд Аль-Канан отметил, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Узбекистаном стремительно растет на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что эти усилия сопровождаются поддержкой народов двух братских стран и являются результатом политической воли лидеров обоих государств.

Особо отметили активное участие делегации Узбекистана в Международной биеннале ислама, которая проводится раз в два года. Фахд Аль-Канан предложил развивать участие представителей Министерства культуры, Фонда развития культуры и искусства и Управления мусульман Узбекистана в этом мероприятии.

Его планируют провести в Саудовской Аравии в январе 2025 года.