В Саудовской Аравии проведут Дни культуры Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. О проведении Дней узбекской культуры в Эр-Рияде и Джидде шла речь в ходе встречи посла РУз Нодиржона Тургунова с заместителем министра культуры Саудовской Аравии по международным связям Фахдом Аль-Кананом, сообщает ИА «Дунё».
Переговоры о проведении этого мероприятия начались с узбекской стороной в этом году.
В ходе беседы Фахд Аль-Канан отметил, что сотрудничество между Саудовской Аравией и Узбекистаном стремительно растет на самом высоком уровне. Он подчеркнул, что эти усилия сопровождаются поддержкой народов двух братских стран и являются результатом политической воли лидеров обоих государств.
Особо отметили активное участие делегации Узбекистана в Международной биеннале ислама, которая проводится раз в два года. Фахд Аль-Канан предложил развивать участие представителей Министерства культуры, Фонда развития культуры и искусства и Управления мусульман Узбекистана в этом мероприятии.
Его планируют провести в Саудовской Аравии в январе 2025 года.