«Испугалась, что никогда больше не встану с постели». Что бывает после укуса клеща?



— В июле с подругой отправились в лес за черникой. После того как вышли оттуда, осмотрели друг друга на предмет клещей — всегда так делаем. Ничего подозрительного не увидели, — вспоминает женщина. — Но через два дня я с удивлением обнаружила на себе клеща и убрала его сама. Недалеко нащупала уплотнение — там тоже оказался клещ, но он так глубоко впился в кожу, что пришлось обратиться за помощью в поликлинику. Там его вытащили, сказали пропить антибиотики. Я так и сделала, но стало хуже: появились недомогание, слабость, начала подниматься температура.



Валентина Сергеевна пила таблетки и продолжала ходить на работу. Но легче не становилось. В течение недели она еще несколько раз была у терапевта, но тот только выписывал пациентке все новые таблетки, игнорируя информацию об укусе клеща.



— Мне становилось только хуже, из-за постоянной слабости на работе уставала так, что дома могла только лежать на кровати — больше сил не было ни на что. Температура ненадолго сбивалась и поднималась снова, появились небольшие провалы в памяти. В выходные с температурой поехала в Барановичи — платно сдать анализы на клещевые инфекции. А на следующий день не выдержала и вызвала скорую. Так и попала в больницу, — рассказывает Валентина Сергеевна.



Все, что она помнит о первых днях, — постоянно лежала под капельницами, температура прыгала, слабость была такая, что никакая сила не могла поднять с кровати.



— Я испугалась, что никогда больше не встану с постели. Медперсонал меня подбадривал: еще немного надо потерпеть, и все пройдет, буду как новенькая. Через несколько дней я действительно смогла встать. Но делала это не часто: боялась упасть, потому что все время казалось, будто земля уходит из-под ног, — рассказывает женщина.



Через 10 дней ее выписали из больницы. Валентина Сергеевна вспоминает, что еще около месяца сильная слабость сохранялась. После постепенно все стало приходить в норму.



— И это был еще легкий вариант клещевого энцефалита, — подчеркивает она. — Сосед по даче тоже им болел, но у него все протекало сложнее. Несколько раз лежал в больнице по месяцу, долго реабилитировался. Так что я еще, считай, легко отделалась!



Тем не менее только в прошлом году Валентина Сергеевна впервые с 2017-го отважилась снова пойти в лес.



— Очень хотелось пособирать чернику, — объясняет она. — Долго об этом мечтала, но страх снова заразиться какой-то инфекцией после укуса клеща был сильнее. Никому не пожелаю того, что пережила тогда я.

«Теперь всегда ношу в кармане антибиотик’Вероника даже спустя несколько лет точно не может сказать, как стала жертвой клеща. Ведь она всегда соблюдает меры предосторожности.



— Если иду туда, где могут быть эти кровососы, выбираю закрытую одежду с длинным рукавом. Обязательно заправляю штаны в носки, а кофту в штаны, на голову надеваю кепку. Обрабатываю себя репеллентами, а после возвращения домой осматриваю тело — на всякий случай. Но даже это не уберегло меня от болезни Лайма, — говорит она.



Девушка предполагает, что инфицированный клещ попал в ее дом через домашних любимцев — котов, с которыми она накануне провела выходные в деревне.



— Скорее всего, он упал с шерсти кота на постель. Потому что пятно на ноге, которое очень чесалось, я обнаружила утром примерно спустя три дня после возвращения из деревни. Тогда подумала, что укусил комар. Только когда пятно выросло до пяти сантиметров в диаметре, решила его помазать йодом, чтобы скорее прошло. Уже тогда на месте укуса была шишечка, а у покраснения начал формироваться четкий контур. Сейчас я знаю, что так выглядит эритрема — один из самых частых симптомов болезни Лайма, но тогда о таком я даже не слышала. В какой-то момент мне показалось, что йод помогает: чесаться пятно перестало и вроде бы начало уменьшаться. Но когда оно всего за ночь вдруг выросло на полноги, поняла: надо срочно идти к врачу, — вспоминает Вероника.



В Минском городском центре гигиены и эпидемиологии у нее взяли пробу кожи с пораженного места и выставили диагноз: болезнь Лайма, она же — боррелиоз.



— Когда я прочитала в интернете, что вообще-то от этого умирают, если не лечатся, стало не по себе. Только тогда я поняла, насколько все серьезно, — признается девушка.



Лечение антибиотиками длилось три месяца. После той истории Вероника сделала для себя важный вывод: после посещения мест, где могут быть клещи, осматривать нужно и питомцев. А еще она взяла за правило всегда носить с собой антибиотики, рекомендованные для профилактики после укуса клещей. С весны до осени они лежат у нее в кармане. Говорит, так спокойнее.

Энтомолог: “Заразиться клещевой инфекцией можно не только через укус’Энтомолог ГУ “Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска” Светлана Шиманская отмечает: укус иксодового клеща — всего один из возможных вариантов заражения. На самом деле их больше.



— Инфицироваться можно и через микротравмы на коже при снятии клеща незащищенными руками или при случайном раздавливании, при попадании на конъюнктиву глаза, а клещевым энцефалитом инфицируются даже через домашнее некипяченое козье молоко и сделанные из него продукты. Всего двух-трех минут кипячения достаточно, чтобы вирус в таком молоке погиб, — уточняет врач. — Кстати, клещи попадают на тело человека не только во время прогулок по лесу или пикника в высокой траве. Они запросто могут проникнуть в дом с одеждой, с букетом полевых цветов, с корзиной грибов и другими вещами, принесенными из леса.



Светлана Аркадьевна, услышав историю Вероники, соглашается: клещи запросто могли быть принесены в ее квартиру домашними животными. На самом деле подобное происходит не так уж и редко.



— Поэтому обязательно осматривайте не только себя, но и питомцев через каждый час во время прогулки и сразу после нее. Собак выгуливайте на поводке на специальных площадках для выгула. Не забывайте о том, что от клещей их могут защитить ошейники, обработанные репеллентами, а также акарицидные капли, которые втираются в холку животного, — подсказывает энтомолог.



Людям, которых укусил клещ, она советует, не откладывая надолго, однократно принять антибиотик широкого спектра:



— Наибольшая эффективность химиопрофилактики достигается в первые 72 часа от момента присасывания клеща. Но чем раньше это будет сделано, тем лучше.



Медик рекомендует обратиться в поликлинику даже в том случае, если вам удалось самому избавиться от клеща:



— Там не только назначат профилактическое лечение, но и установят медицинское наблюдение. Пострадавшим следует и самим проявлять повышенное внимание к своему здоровью в течение месяца после укуса клеща. При недомогании, слабости, повышении температуры, появлении пятна на месте укуса клеща, головной боли, боли в мышцах необходимо срочно обратиться к врачу.



Вообще, клещи переносят девять возбудителей инфекций, в том числе клещевой энцефалит, Лайм-боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, лихорадку, риккетсиоз, но в Беларуси каждый год регистрируют только два первых из перечисленных. Причем болезнь Лайма встречается значительно чаще, чем клещевой энцефалит, поэтому клещей в основном исследуют на зараженность ее возбудителями.



— Исследовать удаленного клеща показано тем, у кого есть противопоказания к приему антибиотиков. В остальных случаях это происходит на платной основе по желанию, — отмечает Светлана Шиманская.



Она также напоминает, что существует прививка от клещевого энцефалита. В наших поликлиниках используют сейчас препарат “Клещ-э-вак”, который подходит и для взрослых, и для детей от года. А вот против болезни Лайма, увы, привиться пока невозможно во всем мире. Вакцину еще только разрабатывают.



По статистике в Беларуси ежегодно от клещевого энцефалита страдают около

200 человек, более 2 тысяч — от Лайм-боррелиоза. Всего же за помощью обращаются около 50 тысяч в год.



| Елена Ивашко, газета “7 дней”.