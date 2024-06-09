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«Посещал всевозможные дополнительные занятия». Набравший 100 баллов школьник рассказал секрет подготовки к ЦЭ по математике

Набравший 100 баллов на ЦЭ по математике школьник сказал о подготовке к экзамену.

Источник: Архив семьи Шайтор

Выпускник Сеницкой школы имени Янки Купалы Вадим Шайтор набрал 100 баллов на ЦЭ по математике и рассказал о том, как готовился к сдаче экзамена, пишет pristalica.by.

Так, молодой человек рассказал, что усердно готовился к ЦЭ на протяжении всего последнего года. Выпускник мечтает поступить в БНТУ, так как хочет связать свою жизнь с роботами. Вадим рассказал, сколько сил он потратил на подготовку к ЦЭ.

— Я усердно готовился, посещал всевозможные дополнительные занятия и много решал дома. Честно признаться, то я и рассчитывал на 100 баллов, — замечает школьник.

Еще молодой человек сдавал ЦЭ по русскому языку, но не уверен, то они его порадуют так же.

— Результаты по русскому языку вряд ли так же меня порадуют, ведь с этим предметом у меня есть проблемки. У меня математический склад ума, — поделился абитуриент.

Накануне Минобразования озвучило результаты первого ЦЭ 2024. Кстати, максимальный результат смогли получить 636 учащихся.

образование