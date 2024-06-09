«Посещал всевозможные дополнительные занятия». Набравший 100 баллов школьник рассказал секрет подготовки к ЦЭ по математике

Так, молодой человек рассказал, что усердно готовился к ЦЭ на протяжении всего последнего года. Выпускник мечтает поступить в БНТУ, так как хочет связать свою жизнь с роботами. Вадим рассказал, сколько сил он потратил на подготовку к ЦЭ.