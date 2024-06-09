«Посещал всевозможные дополнительные занятия». Набравший 100 баллов школьник рассказал секрет подготовки к ЦЭ по математике

Выпускник Сеницкой школы имени Янки Купалы Вадим Шайтор набрал 100 баллов на ЦЭ по математике и рассказал о том, как готовился к сдаче экзамена, пишет pristalica.by.
Так, молодой человек рассказал, что усердно готовился к ЦЭ на протяжении всего последнего года. Выпускник мечтает поступить в БНТУ, так как хочет связать свою жизнь с роботами. Вадим рассказал, сколько сил он потратил на подготовку к ЦЭ.
— Я усердно готовился, посещал всевозможные дополнительные занятия и много решал дома. Честно признаться, то я и рассчитывал на 100 баллов, — замечает школьник.
Еще молодой человек сдавал ЦЭ по русскому языку, но не уверен, то они его порадуют так же.
— Результаты по русскому языку вряд ли так же меня порадуют, ведь с этим предметом у меня есть проблемки. У меня математический склад ума, — поделился абитуриент.
Накануне Минобразования озвучило результаты первого ЦЭ 2024. Кстати, максимальный результат смогли получить 636 учащихся.