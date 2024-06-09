Следующая рабочая неделя в Башкирии будет короткой

«В 2024 году при пятидневной рабочей неделе 245 рабочих дней. В том числе семь сокращенных на один час рабочих дней (22 февраля, 7 марта, 9 апреля, 8 мая, 11 июня, 10 октября и 2 ноября) и 121 выходной день, в том числе 17 нерабочих праздничных дней и три дополнительных дня отдыха (10 мая, 17 июня, 31 декабря) в связи с совпадением нерабочих праздничных дней 6, 7 января, 16 июня с выходными днями», — говорится в сообщении минтруда Башкирии.