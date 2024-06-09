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Грибы начали появляться в лесах Беларуси

В данный момент во всех регионах страны можно ходить в лес и заниматься тихой охотой: запретов на посещение чащ нет.

МИНСК, 9 июн — Sputnik. В белорусских лесах появляются первые летние грибы, сообщает Минлесхоз.

В соцсетях грибники делятся фотоснимками июньских лисичек, боровиков и подберезовиков.

Первые грибы появились уже в лесах Могилевской области, уточняет сообщество грибников Беларуси, а также под Минском — в лесном фонде Боровлянского спецлесхоза.

Согласно интерактивной карте Минлесхоза можно посмотреть, в каких регионах можно ходить в лес, а в каких нет. По состоянию на утро 9 июня запретов нет.

Меры ограничительного характера действуют в 36 районах страны — по большей части в Гомельской области.

Напомним, если введены ограничения, то ягоды и грибы собирать можно. Нельзя разводить костры, устраивать массовые мероприятия (например, турслеты) и заезжать в лес на машине.

Запрет устанавливает полное табу на посещение леса, в том числе это касается простой прогулки. Исключение действует только для работников лесхозов.