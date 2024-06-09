Главные туристические события лета назвали в Волгоградской области

В Волгограде в преддверии Дня семьи, любви и верности, 5 июня, пройдет «Семейный фест — 2024». Будут приглашены пары, которые прожили в браке более 25 лет, семьи военнослужащих СВО, молодые супруги. В 2024 году это событие приурочат к Году семьи в России.