Главные туристические события лета назвали в Волгоградской области

Наиболее крупным и ярким событием лета-2024 станет молодежный фестиваль #ТриЧетыре. Он приобрел статус межрегионального. Это мероприятие пройдет с 27 по 29 июля.
Концепцию фестиваля рассмотрели на заседании оргкомитета, которым руководит губернатор Андрей Бочаров. Кроме привычных локаций, было решено задействовать также несколько новых площадок, а число участвующих команд увеличить с 63 до 120. Впервые в честь Года семьи будут сформированы и команды из супружеских пар.
В Волгограде в преддверии Дня семьи, любви и верности, 5 июня, пройдет «Семейный фест — 2024». Будут приглашены пары, которые прожили в браке более 25 лет, семьи военнослужащих СВО, молодые супруги. В 2024 году это событие приурочат к Году семьи в России.
В августе пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Зело отменный плод!» в Камышине. Ежегодно там съедается около 60 тонн арбузов. Волгоградцев ждет шествие «Арбузный карнавал», завершит событие красочный фейерверк.
В августе пройдет кинофестиваль «Волгоградский факел» с участием восходящих звезд отечественного кинематографа, знаменитых актеров. Фильмы бесплатно покажут и в районных ДК.
Напомним, в Волгоградской области проводится системная работа по активному развитию туристической отрасли. Глава региона обозначил это направление как одно из важных для развития экономики области. Проходят фестивали, а также разрабатываются новые туристические маршруты.