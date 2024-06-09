Сильные дожди и до +28°С: какой будет погода в понедельник

В ночь на 10 июня в отдельных районах, преимущественно по востоку страны, утром и днем местами по республике ожидаются грозы. Также днем в отдельных районах пройдут сильные дожди. Ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый.
«Температура воздуха минимальная ночью от 5 градусов тепла по северо-западу до 17 по юго-востоку, максимальная днем 19−25 градусов, по юго-востоку — до плюс 28», — сообщили в центре.