Сильные дожди и до +28°С: какой будет погода в понедельник

В ночь на 10 июня в отдельных районах, преимущественно по востоку страны, утром и днем местами по республике ожидаются грозы. Также днем в отдельных районах пройдут сильные дожди. Ожидается переменная облачность. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозах порывистый.