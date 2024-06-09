МВД дало советы по поведению на дорогах в дождливую погоду

Как напомнили в МВД, в время дождя снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Это может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости. Чтобы не было аквапланирования, водителям рекомендуется проезжать лужи на минимально возможной постоянной скорости, держа при этом руль прямо.