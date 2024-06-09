МВД дало советы по поведению на дорогах в дождливую погоду

МИНСК, 9 июн — Sputnik. В сложных погодных условиях необходимо снизить скорость и не совершать необдуманные маневры, об этом напомнили в пресс-службе МВД.
В ведомстве рекомендуют водителям при ухудшении видимости включить ближний свет фар, выдерживать безопасную дистанцию и боковой интервал, избегать резких торможений и не использовать круиз-контроль.
Как напомнили в МВД, в время дождя снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Это может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости. Чтобы не было аквапланирования, водителям рекомендуется проезжать лужи на минимально возможной постоянной скорости, держа при этом руль прямо.
«Если из-за интенсивности осадков продолжать движение невозможно — остановитесь на обочине с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами, и переждите ливень», — посоветовали в пресс-службе.
Не стоит парковаться под деревьями, возле имеющих высокую парусность или слабо закрепленных конструкций.
Водитель и пассажиры должны быть пристегнуты, а дети до 12 лет находиться в машине в специальных удерживающих устройствах.
Пешеходам также следует переходить дорогу только убедившись, что водители вас заметили и успели остановиться. В темное время суток, перемещаясь вдоль проезжей части, необходимо использовать световозвращающие элементы.
Кроме того, в плохую погоду лучше отказаться от передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах.
По данным синоптиков, во воскресенье в Беларуси будет достаточно прохладная и сырая погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы, в отдельных районах возможно усиление ветра порывами 15−18 м/с.
Из-за погодных условий объявлен желтый уровень опасности.