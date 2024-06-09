Названы адреса, по которым с 10−12 июня в Минске отключат горячую воду

В период с 10 июня горячее водоснабжения будет отсутствовать у потребителей УП «Минсккоммунтеплосеть» по улицам:
- пер. 3-й Железнодорожный, 10, 16;
- ул. Грушевская, 65, 65а; 71, 73, 83, 85, 87, 89;
- ул. Маяковского, 35;
- ул. Разинская, 29, 62, 64, 96;
- ул. Тепличная, 1.
В период с 12 июня у потребителей УП «Минсккоммунтеплосеть» по улицам:
- ул. Белинского, 9, 11;
- В/ч 45017;
- ул. Волгоградская, 12, 69;
- ул. Восточная, 64, 66, 68;
- пр. Дзержинского, 83/16, 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125а, 127, 129, 131;
- ул. Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;
- ул. К. Чорного, 27, 33а, б; 35;
- пер. Калинина, 3, 4, 5, 5а; 6, 6а; 7, 8а;
- ул. Калинина, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34;
- пер. Калининградский, 19а, 21;
- ул. Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14;
- пр-д Каролинский, 1, 5;
- ул. Космонавтов, 3 к1−6; 5 к1,2; 5а; 7 к1,2; 9 к1,2; 11, 13 к1,2; 15 к1,2; 17, 19, 21, 23 к1−3; 25, 27;
- тр. Логойский, 1к1,2,4; 1а, б; 3, 5, 7, 9, 11,15 к1−4;
- ул. Ломоносова, 10, 12;
- ул. Лукьяновича, 2, 3, 4, 4б;
- ул. Макаенка, 13б; 15а, б, в;
- ул. Мележа, 4;
- ул. Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47а, 51, 53, 55;
- ул. Некрашевича, 4, 6, 8, 10, 12;
- ул. Олешева, 1;
- ул. С. Есенина, 3 к1,2; 4, 6, 6 к1−4; 6а; 8, 10, 12, 12а; 14, 16, 18, 20, 22;
- ул. Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179;
- ул. Толбухина, 17, 19;
- ул. Чюрлениса, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- ул. Я. Коласа, 52, 53к3;
- ул. Я. Чечота, 2, 2а; 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.
В период с 12 июня у потребителей филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго»:
- пер. Калинина, 9, 12, 14, 16;
- пер. Ломоносова, 3, 5;
- пер. Чайковского, 3;
- пр. Независимости, 84, 84/1, 84а, 86, 86б, 88, 92, 94, 95а, 95/4, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 115, 115а;
- ул. Белинского, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17а, 17к.1, 17к.2, 18, 19, 21;
- ул. Волгоградская, 1а, 1к.2, 1к.3, 1к.4, 2а, 3, 3а, 4а, 4к.1, 5, 6, 6а, 9, 11, 12, 19а, 19б, 21, 21а, 21б, 23, 25, 25а, 25б, 27, 27а, 27б, 29, 31, 31а, 33, 34, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 61, 61а, 63, 64, 65, 65а, 67;
- ул. Восточная, 22к.1, 22к.2, 24, 26, 26а, 28к.1, 28к.2, 30, 32к.1, 32к.2, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 46, 50, 52, 54, 54а, 56, 72, 74, 127;
- ул. К. Чорного, 31;
- ул. Казинца, 52а;
- ул. Калинина, 18, 20, 22, 30а, 30б;
- ул. Каролинская, 2
- ул. Кедышко, 2, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10к.1, 10 к.2, 11, 12а, 12, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19, 19а, 23а, 26а, 27, 33а;
- ул. Кнорина, 1, 1а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 10б, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17д;
- ул. Кутузова, 1;
- ул. Л. Беды, 2, 4к.1;
- ул. Ломоносова, 3, 4, 5, 6, 8, 12;
- ул. Макаенка, 3, 4, 5, 6а, 8, 9, 11, 12, 12а, 12б, 12 В, 12 г, 12д, 12е, 12ж, 12к, 12 л, 13, 13а, 14, 14а, 15, 17, 17б, 17 В, 19, 21, 23, 23а, 27, 29;
- ул. Мележа, 1, 3;
- ул. Натуралистов, 4, 5, 6, 8, 10, 12;
- ул. Некрасова, 3, 3а, 4, 5, 5а, 7, 8, 9, 10, 12;
- ул. Олешева, 3;
- ул. Парниковая, 17а, 19а;
- ул. Семашко, 17а;
- ул. Суворова, 18;
- ул. Сурганова, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48а, 50;
- ул. Толбухина, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 18, 21, 23;
- ул. Филимонова, 23, 25, 25 В, 29, 31, 33;
- ул. Чайковского, 7;
- ул. Чернышевского, 10а;
- ул. Я. Коласа, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43к.1, 43к.2, 43к.3, 45к.1, 45к.2, 45к.3, 47к.1, 47к.2, 48, 49, 50к.1, 50к.2, 50к.3, 51к.1, 51к.2, 53к.1, 53к.2, 55к.1, 55к.2, 57к.1, 57к.2, 57к.3, 59к.1, 59к.2, 61к.1, 61к.2, 63, 65, 65к.2, 67, 67а, 69, 73.