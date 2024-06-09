Названы адреса, по которым с 10−12 июня в Минске отключат горячую воду

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП «Минскэнерго» и ГП «Минсккоммунтеплосеть» назвали адреса, по которым в столице с 10 и 12 июня отключат горячую воду. Актуальная информация размещена на сайтах предприятий, сообщает БЕЛТА.