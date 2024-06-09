Следующая неделя в Башкирии начнется с дождей

По данным метеорологов, в грядущий понедельник гражданам стоит ожидать переменную облачность. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие дожди, а днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-западный до двух-семи метров в секунду, днем — порывистый.