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Следующая неделя в Башкирии начнется с дождей

В Башкирии ожидаются дожди, туман и порывистый ветер.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 65% 752 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 10 июня, в Башкирии ожидаются осадки. Об этом рассказали синоптики республики.

По данным метеорологов, в грядущий понедельник гражданам стоит ожидать переменную облачность. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие дожди, а днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-западный до двух-семи метров в секунду, днем — порывистый.

Температура воздуха грядущей ночью составит +9, +14°, днем — +22, +27 °С.

Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках дорог ночью и утром образуется, из-за которого видимость ухудшится видимости до 500 и менее метров.