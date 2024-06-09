Следующая неделя в Башкирии начнется с дождей

Завтра, 10 июня, в Башкирии ожидаются осадки. Об этом рассказали синоптики республики.
По данным метеорологов, в грядущий понедельник гражданам стоит ожидать переменную облачность. Ночью в некоторых районах пройдут небольшие дожди, а днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-западный до двух-семи метров в секунду, днем — порывистый.
Температура воздуха грядущей ночью составит +9, +14°, днем — +22, +27 °С.
Как сообщает МЧС Башкирии, на отдельных участках дорог ночью и утром образуется, из-за которого видимость ухудшится видимости до 500 и менее метров.