Нижегородцам рассказали, как защититься от тополиной метели

Согласно информации, сам тополиный пух не является аллергеном, однако он впитывает из воздуха пыль, аллергены луговых и злаковых трав, пыльцу растений и разносит их ветром. Из-за этого у людей возникает аллергическая реакция в виде чихания, кашля и насморка.