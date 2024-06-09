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Нижегородцам рассказали, как защититься от тополиной метели

Сам по себе тополиный пух не является аллергеном.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородцам рассказали, как пережить последствия тополиной метели. Об этом сообщил главред медицинского портала «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно информации, сам тополиный пух не является аллергеном, однако он впитывает из воздуха пыль, аллергены луговых и злаковых трав, пыльцу растений и разносит их ветром. Из-за этого у людей возникает аллергическая реакция в виде чихания, кашля и насморка.

Чтобы избежать различных последствий, лучше не ходить в места скопления тополиного пуха, а рот и нос прикрывать защитной маской. Дома лучше делать регулярно влажную уборку, а окна держать закрытыми.

В случае аллергии, необходимо принимать антигистаминные препараты. Нос необходимо промывать солевым раствором, который позволит очистить слизистую от пуха. Дома необходимо использовать увлажнитель воздуха, он позволит уменьшить раздражение дыхательных путей.

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