Медики дали рекомендации, как волгоградцам избежать теплового удара в жару

В жару очень важно поддерживать водный баланс. Для этого необходимо пить около 500 мл жидкости в час. При этом желательно исключить потребление кофеина и отказаться от алкоголя — он выводит жидкость из организма. Хорошо помогает бороться с жарой душ и прохладные ванночки для ног. Также можно время от времени обтирать лицо, шею, руки полотенцем, смоченным в воде.