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Медики дали рекомендации, как волгоградцам избежать теплового удара в жару

Перегрев организма может представлять серьезную опасность. Как не допустить проблем со здоровьем волгоградским летом, объяснили специалисты.

Источник: Агентство «Москва»

Тепловой удар может настигнуть во время тяжелой физической работы, в парнике или горячем цеху. Риск возрастает при ношении синтетической одежды и нарушении питьевого режима, сообщает облздрав. Также в зоне риска находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, пороками сердца, ожирением и эндокринными расстройствами. Вредна жара беременным женщинам и пожилым гражданам.

Организм человека подает сигналы о перегреве. Это бледная кожа, усталость, слабость и тошнота, учащенное сердцебиение и поверхностное дыхание. В таком случае нужно пить больше воды и уйти в прохладное место. При появлении спутанного сознания, пульсирующей головной боли, одышке и затрудненном дыхании следует обратиться за медицинской помощью. Тепловой удар опасен своими осложнениями и может привести к летальному исходу.

Чтобы избежать теплового удара, в жару нужно придерживаться следующих правил:

— при занятии физическим трудом пребывание на жаре должно ограничиваться 20 минутами, после чего 15 минут уделяется отдыху;

— как можно больше времени нужно проводить в тени;

— носить головные уборы и одежду из легкой ткани;

— в помещении открывать окна и использовать кондиционер.

В жару очень важно поддерживать водный баланс. Для этого необходимо пить около 500 мл жидкости в час. При этом желательно исключить потребление кофеина и отказаться от алкоголя — он выводит жидкость из организма. Хорошо помогает бороться с жарой душ и прохладные ванночки для ног. Также можно время от времени обтирать лицо, шею, руки полотенцем, смоченным в воде.

здоровье