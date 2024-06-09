В Молдове появились новые автомобильные номера

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Оказались и такие, кто пожелал поменять номера в первый же день действия нового правила. В некоторых пунктах регистрации владельцев электромобилей оказалось больше, чем водителей машин с классическими двигателями.
Прежде чем установить зеленые номера, проверяется соответствие номера кузова, мотора, и уже затем происходит процесс регистрации электрического транспортного средства.
Смена номеров обойдется в 550 леев, а забрать их можно через три дня. Срочность — замена в течение нескольких часов — будет стоить в два раза дороже.
Государство поощряет покупку электромобилей. Их владельцы сейчас не платят ни налог на загрязнение, ни дорожный налог, а банки предлагают особые условия при покупке их в лизинг.
Зеленые регистрационные номера для электромобилей — это практика, которая уже много лет используется в европейских странах и способствует лучшей идентификации их в дорожном движении.