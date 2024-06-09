Беспредел и попустительство: караван фур сняли на видео в Волгограде

Череду большегрузов снял на видео на улице Ардатовской ближе к Череповецкой волгоградский общественник Алексей Ульянов.
«Беспредел и попустительство!», — возмущается правозащитник.
Уже на самой Второй продольной по направлению в сторону Красноармейского района на видеорегистратор волгоградца попала еще одна фура — с закрытыми механизмом передними номерами и замазанными грязью задними.
«Вот интересно — если такой автомобиль проезжает мимо экипажа ДПС, а сотрудники отворачиваются, как будто его не видят, как это назвать? КамАЗ явно с перегрузом. Проехал спокойно СХИ. Водитель абсолютно не боится. А на улице +33º, фуры вообще в городе не должны ехать», — делится общественник в Telegram.
Ульянов признается — не выдержал, позвонил в ГАИ, ждет реакции.
Постановлением обладминистрации временное ограничение движения «тяжеловесов» на летний период при температуре выше +32º было введено 8 апреля. Срок его действия — по 31 августа.
Ранее стало известно, что для многотонных грузовиков закрыли дорогу по мосту Волжской ГЭС с 6 июня.