Беспредел и попустительство: караван фур сняли на видео в Волгограде

«Вот интересно — если такой автомобиль проезжает мимо экипажа ДПС, а сотрудники отворачиваются, как будто его не видят, как это назвать? КамАЗ явно с перегрузом. Проехал спокойно СХИ. Водитель абсолютно не боится. А на улице +33º, фуры вообще в городе не должны ехать», — делится общественник в Telegram.