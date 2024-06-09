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Чемпионат Азии по велоспорту: Узбекистан завоевал золото

Очередной день турнира принес велоспортсменам Узбекистана золотую и серебряную награды.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На чемпионате Азии по велоспорту в Казахстане в индивидуальной гонке на время среди женщин Ольга Забелинская завоевала золото, а Янина Кускова — серебро, сообщает НОК.

По итогам гонки на дистанцию 20 км Забелинская зафиксировала результат 28:07, а Кускова — 29:02. Тройку замкнула уроженка Казахстана Рината Султонова с показателем 29:28 минут.

Чемпионат Азии по велошоссе продлится до 9 июня.

Ранее мы сообщали, что легкоатлеты Узбекистана примут участие в квалификационном чемпионате Азии по метаниям и толканию ядра, который пройдет 14—15 июня в южнокорейском городе Мокпо.