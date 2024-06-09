Чемпионат Азии по велоспорту: Узбекистан завоевал золото

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. На чемпионате Азии по велоспорту в Казахстане в индивидуальной гонке на время среди женщин Ольга Забелинская завоевала золото, а Янина Кускова — серебро, сообщает НОК.
По итогам гонки на дистанцию 20 км Забелинская зафиксировала результат 28:07, а Кускова — 29:02. Тройку замкнула уроженка Казахстана Рината Султонова с показателем 29:28 минут.
Чемпионат Азии по велошоссе продлится до 9 июня.
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