Патриарх Кирилл: Калининград — это лицо России, непростое место

«Калининград — это лицо России, а место, конечно, очень непростое. От духовенства сейчас требуется очень многое: укрепление духовной жизни нашего народа, здесь пребывающего, укрепление в вере православной и особенно в любви к нашему Отечеству, в верности Отечеству, осознание особой исторической роли, которую сегодня Калининградская область играет в жизни всей нашей великой России», — сказал патриарх. По его словам, духовенство — есть, остается и «будет носителем самого важного, что формирует личность русского человека, и не только русского, но и всех тех, кто проживает в России».