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Астана — город без наркотиков: жители столицы за здоровый образ жизни

В преддверии Дня борьбы с наркоманией, а также в рамках реализации Комплексного плана по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании в столице проведен велопробег под девизом «Астана — есірткісіз қала».

Источник: Polisia.kz

В нем приняли участие сотрудники департамента полиции, акимата, представители спортивных секций и молодежных движений, а также жители и гости города, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В велопробеге приняли участие около 700 человек. Они преодолели 10 километров. На протяжении всего заезда велосипедистов сопровождали патрульные машины и полицейские эскортного взвода. — Велопробег прежде всего направлен на привлечение внимания общественности к проблеме наркотической зависимости. В борьбе с наркоманией не должно быть равнодушных, это проблема всего общества, и бороться с ней надо всем вместе, — отметил начальник столичного департамента полиции Марат Тулебаев.

С начала года сотрудники полиции Астаны из незаконного оборота изъяли более 60 кг наркотических средств.

В велопробеге приняли участие около 700 человек. Они преодолели 10 километров. На протяжении всего заезда велосипедистов сопровождали патрульные машины и полицейские эскортного взвода.

Велопробег прежде всего направлен на привлечение внимания общественности к проблеме наркотической зависимости. В борьбе с наркоманией не должно быть равнодушных, это проблема всего общества, и бороться с ней надо всем вместе, — отметил начальник столичного департамента полиции Марат Тулебаев.

С начала года сотрудники полиции Астаны из незаконного оборота изъяли более 60 кг наркотических средств.