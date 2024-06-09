Астана — город без наркотиков: жители столицы за здоровый образ жизни

В нем приняли участие сотрудники департамента полиции, акимата, представители спортивных секций и молодежных движений, а также жители и гости города, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В велопробеге приняли участие около 700 человек. Они преодолели 10 километров. На протяжении всего заезда велосипедистов сопровождали патрульные машины и полицейские эскортного взвода. — Велопробег прежде всего направлен на привлечение внимания общественности к проблеме наркотической зависимости. В борьбе с наркоманией не должно быть равнодушных, это проблема всего общества, и бороться с ней надо всем вместе, — отметил начальник столичного департамента полиции Марат Тулебаев.
С начала года сотрудники полиции Астаны из незаконного оборота изъяли более 60 кг наркотических средств.
В велопробеге приняли участие около 700 человек. Они преодолели 10 километров. На протяжении всего заезда велосипедистов сопровождали патрульные машины и полицейские эскортного взвода.
Велопробег прежде всего направлен на привлечение внимания общественности к проблеме наркотической зависимости. В борьбе с наркоманией не должно быть равнодушных, это проблема всего общества, и бороться с ней надо всем вместе, — отметил начальник столичного департамента полиции Марат Тулебаев.
С начала года сотрудники полиции Астаны из незаконного оборота изъяли более 60 кг наркотических средств.