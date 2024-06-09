Между Анапой, Геленджиком и Сочи запустили «Комету»

Комета будет совершать ежедневно по одному рейсу из Сочи и Анапы с остановкой в Геленджике. Время в пути составит около шести-семи часов. Билеты на судно можно приобрести в кассах морпорта Сочи и центрального причала Геленджика, а также на сайте и в мобильном приложении перевозчика. Для покупки билетов и посадки на судно пассажирам необходимо предъявить оригиналы документов, удостоверяющих личность.