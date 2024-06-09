Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Между Анапой, Геленджиком и Сочи запустили «Комету»

Время в пути на судне составит от шести до семи часов.

Источник: KrasnodarMedia.su

Сегодня между Анапой, Геленджиком и Сочи запустили регулярное морское пассажирское сообщение на «Комете», об этом написал Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Комета будет совершать ежедневно по одному рейсу из Сочи и Анапы с остановкой в Геленджике. Время в пути составит около шести-семи часов. Билеты на судно можно приобрести в кассах морпорта Сочи и центрального причала Геленджика, а также на сайте и в мобильном приложении перевозчика. Для покупки билетов и посадки на судно пассажирам необходимо предъявить оригиналы документов, удостоверяющих личность.

туризм и отдых