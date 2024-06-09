В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей в Узбекистане недоедают

В рейтинге Узбекистан расположился между Кыргызстаном и Северной Македонией. В соседней стране уровень детской продовольственной бедности составил 12%.
В основу составления отчета легли данные о продовольственной среде в государстве, уровень дохода семей, а также рацион питания. Данные собирались в 2022 году в 63 странах.
Наилучшая ситуация по этим критериям среди стран Центральной Азии оказалась в Туркменистане — всего 4%.
Недоедание среди детей подразумевает недостаточное потребление питательных веществ, это может привести к различным проблемам со здоровьем и развитием.
Напомним, что данным ЦЭИР, уровень детской бедности в Узбекистане снизился на 7,8% за три года.