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В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей в Узбекистане недоедают

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В новом отчете ЮНИСЕФ о детской продовольственной бедности Узбекистан расположился в зоне «средней» распространенности проблемы — в стране недоедают 11% детей, передает корреспондент Podrobno.uz.

В рейтинге Узбекистан расположился между Кыргызстаном и Северной Македонией. В соседней стране уровень детской продовольственной бедности составил 12%.

В основу составления отчета легли данные о продовольственной среде в государстве, уровень дохода семей, а также рацион питания. Данные собирались в 2022 году в 63 странах.

Наилучшая ситуация по этим критериям среди стран Центральной Азии оказалась в Туркменистане — всего 4%.

Недоедание среди детей подразумевает недостаточное потребление питательных веществ, это может привести к различным проблемам со здоровьем и развитием.

Напомним, что данным ЦЭИР, уровень детской бедности в Узбекистане снизился на 7,8% за три года.