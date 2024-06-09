Стало известно, где в Воронеже отключат горячую воду на рабочей неделе

Ограничения плановые, они связаны с подготовкой к следующему отопительному сезону. Холодного водоснабжения не будет с 3 по 17 июня по следующим адресам:
улица Электровозная. Дома №№ 2,4,6,8;
улица Калининградская. Дома №№ 100,100а, 102,108;
улица Богатырская. Дома №№ 30,34,34а, 36;
улица Семилукская. Дома №№ 16/1, 16/5,16/6,16/7;
Московский проспект. Дома №№ 120, 122;
улица 9 Января. Дом № 175.
С 4 по 17 июня воду перекроют на ряде других улиц:
улица Рокоссовского. Дом № 45;
улица Менделеева. Дом № 4а;
улица Цимлянская. Дома №№ 1, 8;
переулок Цимлянский. Дом № 8а;
улица Костромская. Дома №№ 12, 13;
улица 45 Стрелковой Дивизии. Дома №№ 226, 226а, 226 В, 226д, 232/1, 247/1, 247/2, 247 г, 247д, 247е, 247и, 251а, 251д, 251, 251 к1, 253 к1, 257, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;
улица 9 Января. Дома №№ 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233 В, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;
переулок Рамонский. Дом № 2;
переулок Аннинский. Дом № 1а;
улица Беговая. Дом № 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223 В, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в;
улица Антонова Овсеенко. Дом № 1, 1 В, 7 л, 9, 11, 13;
улица Лесная поляна. Дома №№ 3, 4;
Рабочий проспект. Дом № 40.