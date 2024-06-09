17 специальных библиотек Казахстана насчитывают более 1 млн книг

В настоящее время количество читателей этих библиотек по стране достигло 49 272 человек, а число посетителей составляет 423 860 человек.
Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан выполняет роль методического центра для 16 специализированных библиотек по всей стране.
Согласно последним данным, общий фонд специальных библиотек республики составляет 1 010 076 книг. Книжный фонд увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.
Специальные библиотеки являются уникальными культурными центрами, которые помогают незрячим и слабовидящим читателям и членам их семей эффективно проводить досуг, развивать духовную грамотность, приобретать знания и получать различную информацию через Интернет.
Эти библиотеки играют важную роль в пропаганде чтения книг как источника интеллектуального и творческого развития, популяризации лучших произведений казахских писателей и формировании интереса к чтению среди детей и подростков.