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17 специальных библиотек Казахстана насчитывают более 1 млн книг

В Казахстане функционируют 17 специальных библиотек для незрячих и слабовидящих граждан, включая 1 республиканскую, 7 областных, 4 городских, 2 филиала и 3 специальных отдела, передает DKNews.kz.

В настоящее время количество читателей этих библиотек по стране достигло 49 272 человек, а число посетителей составляет 423 860 человек.

Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих граждан выполняет роль методического центра для 16 специализированных библиотек по всей стране.

Согласно последним данным, общий фонд специальных библиотек республики составляет 1 010 076 книг. Книжный фонд увеличился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом.

Специальные библиотеки являются уникальными культурными центрами, которые помогают незрячим и слабовидящим читателям и членам их семей эффективно проводить досуг, развивать духовную грамотность, приобретать знания и получать различную информацию через Интернет.

Эти библиотеки играют важную роль в пропаганде чтения книг как источника интеллектуального и творческого развития, популяризации лучших произведений казахских писателей и формировании интереса к чтению среди детей и подростков.