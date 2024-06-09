На даче с комфортом: с чего волгоградцам начинать газификацию дачного дома

Прежде всего нужно отметить, что речь идет о догазификации. То есть подвести газ до границы земельного участка можно в тех товариществах, которые расположены на территории газифицированных населенных пунктов. Правила социальной газификации для владельцев дачных домов такие же, как и у всех собственников. Работы во дворе, а также покупка оборудования — это бремя финансовой ответственности собственника.