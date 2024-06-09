На даче с комфортом: с чего волгоградцам начинать газификацию дачного дома

Прежде всего нужно отметить, что речь идет о догазификации. То есть подвести газ до границы земельного участка можно в тех товариществах, которые расположены на территории газифицированных населенных пунктов. Правила социальной газификации для владельцев дачных домов такие же, как и у всех собственников. Работы во дворе, а также покупка оборудования — это бремя финансовой ответственности собственника.
При газификации домовладения в садоводствах должны быть предназначены для постоянного проживания, а у заявителей — оформлены права собственности как на участки, так и на дома.
Если все требования соблюдены в полном объеме, то садоводам нужно сначала провести общее собрание с соответствующим протоколом. Он позволит проводить мероприятия по догазификации на землях общего пользования и впоследствии обслуживать сети. А далее уже каждый дачник вправе подать индивидуальное заявление.
Какие документы необходимы для этого и о мерах поддержки газификации расскажет «Крестьянская жизнь.ру».