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На даче с комфортом: с чего волгоградцам начинать газификацию дачного дома

В 2021 году в стране запустили программу социальной газификации, а в феврале 2024 года в рамках Послания Федеральному собранию Президент РФ поручил расширить ее и включить СНТ. Теперь право бесплатно газифицировать свои домовладения получили и дачники.

Прежде всего нужно отметить, что речь идет о догазификации. То есть подвести газ до границы земельного участка можно в тех товариществах, которые расположены на территории газифицированных населенных пунктов. Правила социальной газификации для владельцев дачных домов такие же, как и у всех собственников. Работы во дворе, а также покупка оборудования — это бремя финансовой ответственности собственника.

При газификации домовладения в садоводствах должны быть предназначены для постоянного проживания, а у заявителей — оформлены права собственности как на участки, так и на дома.

Если все требования соблюдены в полном объеме, то садоводам нужно сначала провести общее собрание с соответствующим протоколом. Он позволит проводить мероприятия по догазификации на землях общего пользования и впоследствии обслуживать сети. А далее уже каждый дачник вправе подать индивидуальное заявление.

Какие документы необходимы для этого и о мерах поддержки газификации расскажет «Крестьянская жизнь.ру».