В ГАИ рассказали, как сделать игры во дворе безопасными

«Двор является распространенным местом досуга детей, особенно в дни летних каникул. К сожалению, родители, выходя на прогулку с детьми или отпуская их гулять одних, иногда забывают о безопасности. Одной из частых причин происшествий на дворовых территориях является внезапное появление ребенка на проезжей части из-за стоящего автомобиля или другого препятствия», — отметили в УГАИ.



Для предупреждения подобных ситуаций рекомендуем родителям ежедневно перед прогулкой проводить беседы с детьми, напоминая, что им не следует играть на проезжей части.



«Объясните ребятам, что очень опасно внезапно выходить на дорогу или обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что порой дети из-за маленького роста могут быть не видны водителю. Прежде чем ребенок ступит на дорогу, он должен остановиться, осмотреться, убедиться, что поблизости нет движущихся машин», — отметили в УГАИ.