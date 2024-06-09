Купальный сезон могут открыть в Самарской области после 15 июня

Этим летом на территории Самарской области планируется подготовить к эксплуатации 35 пляжей. В управлении Роспотребнадзора рассказали о санитарных требованиях к пляжам и о предварительной дате открытия купального сезона.
— Пляжи полностью будут готовы к эксплуатации ориентировочно к 15 июня. К этому времени вода прогреется до комфортных 18−20 градусов, — сообщили в Роспотребнадзоре по Самарской области.
Управление оценит санитарное состояние пляжей и проведет санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Во всех подготовленных местах отдыха регулярно будет вестись лабораторный контроль за состоянием воды и почвы по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.
При выборе пляжа рекомендуется обратить внимание на наличие организованного спасательного пункта, мусоросборников, скамеек, теневых навесов, кабинок для переодевания, графиков уборки, общественных туалетов. Перед началом купального сезона территории пляжей очистят, завезут на них песок и обследуют дно.
Напомним, жара в +33 °C будет стоять в Самарской области