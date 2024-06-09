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Милиция назвала сумму штрафа за нахождение на улице ребенка после 23.00

В милиции сказали, когда несовершеннолетним можно быть на улице после 23 часов.

Источник: Комсомольская правда

В милиции рассказали, в каких случаях подростки могут быть на улице после 23.00 часов без родителей, сообщает газета «Лепельскi край».

Напомним, в Беларуси подросткам, которые не достигли 16 лет, запрещено находиться вне дома без родителей после 23.00 часов вплоть до 06.00 утра. Но есть нюансы.

В частности, дети могут быть на улице после одиннадцати вечера в компании с совершеннолетним другом, но только с ведома родителей.

— Если в компании есть взрослые ребята, которым родители доверяют, то проблем с законом не возникнет, — прокомментировал начальник инспекции по делам несовершеннолетних Лепельского РОВД Анатолий Бурмистров.

При этом родителям все же следует знать контакты сопровождающего их ребенка взрослого друга: полные имя и фамилию, возраст, номер телефона, чтобы иметь возможность в любую минуту связаться с ним.

За нарушение запрета на нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах с 23.00 до 06.00 часов без сопровождения взрослых их родителей (опекунов) привлекут к ответственности. Сначала это может быть предупреждение, потом — штраф до двух базовых величин (80 белорусских рублей в июне 2024-го).

штрафы