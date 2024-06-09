Милиция назвала сумму штрафа за нахождение на улице ребенка после 23.00

За нарушение запрета на нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах с 23.00 до 06.00 часов без сопровождения взрослых их родителей (опекунов) привлекут к ответственности. Сначала это может быть предупреждение, потом — штраф до двух базовых величин (80 белорусских рублей в июне 2024-го).