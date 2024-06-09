«Ушибы, переохлаждение, истощение». Белорусские медики рассказали о помощи беженцам на границе

«С 1 января по 31 мая к нам обратились за медицинской помощью 14 беженцев, — рассказала врач-кардиолог, заведующая поликлиникой, врио главного врача Верхнедвинской ЦРБ Екатерина Блютас. — В большинстве случаев эти пациенты были с переохлаждением и травмами, в основном с ушибами».



Как отметила фельдшер выездной бригады скорой помощи Юлия Ленева, они нередко выезжают на границу для оказания помощи мигрантам. «Много было вызовов, особенно осенью, зимой, весной — в холодное время года. В основном это были приграничные деревни нашего района. Вызывают обычно пограничники нас на такие вызовы. Сообщают, что иностранным гражданам нужна помощь, — пояснила она. — По приезде мы оказывали медпомощь. Это в основном были граждане иностранных государств, не русскоязычные. Переохлаждение, ушибы, истощение у некоторых было. Мы осматривали их, измеряли все показатели, через переводчик в телефонах пытались разговаривать. Предварительный диагноз выставляли и по состоянию здоровья доставляли их в Верхнедвинскую ЦРБ».



«В основном такие граждане поступали в удовлетворительном состоянии, — дополнила заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Верхнедвинской центральной районной больницы Анастасия Некрасова. — Им оказывалась необходимая медпомощь, они госпитализировались в соответствующие отделения. В холодное время все они были легко одеты, поэтому были не только ушибы, но и обморожения конечностей, в основном переохлаждение».