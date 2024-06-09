Жара до 40 градусов, грозы и град: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Между тем в области Ұлытау, в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай в понедельник, 10 июня, прогнозируют грозу, град и усиление ветра до 15−20 метров в секунду.