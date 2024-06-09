Жара до 40 градусов, грозы и град: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

Как сообщают синоптики, в Алматы
Сильную жару до 35 градусов обещают также в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, а в Кызылординской области столбики термометров покажут до 40 градусов выше нуля.
Между тем в области Ұлытау, в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай в понедельник, 10 июня, прогнозируют грозу, град и усиление ветра до 15−20 метров в секунду.
Сильный дождь и гроза ожидаются также в Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Мангистауской областях.
А в области Жетісу, согласно прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с, а в Талдыкоргане — сильная жара до 34−36 градусов.
Несмотря на осадки, практически во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.