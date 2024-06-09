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Жара до 40 градусов, грозы и град: где в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В большинстве регионов Казахстана в понедельник, 10 июня, объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +30° 6 м/с 43% 750 мм рт. ст. +26°

Как сообщают синоптики, в Алматы 10—11 июня днем ожидается сильная жара до 35−36 градусов, а в Астане — гроза и усиление ветра.

Сильную жару до 35 градусов обещают также в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях, а в Кызылординской области столбики термометров покажут до 40 градусов выше нуля.

Между тем в области Ұлытау, в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай в понедельник, 10 июня, прогнозируют грозу, град и усиление ветра до 15−20 метров в секунду.

Сильный дождь и гроза ожидаются также в Акмолинской, Атырауской, Костанайской и Мангистауской областях.

А в области Жетісу, согласно прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 м/с, а в Талдыкоргане — сильная жара до 34−36 градусов.

Несмотря на осадки, практически во всем Казахстане объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности.