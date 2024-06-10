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В Новосибирской области 14-летняя девочка стала мамой

Она учится в школе.

Источник: AP 2023

В 2024 году в Новосибирской области самой юной мамой стала 14-летняя девочка.

Она родила первенца. Подросток еще учится в школе. Об этом рассказали в управлении ЗАГС по региону.

За шесть месяцев прошлого года в Новосибирской области 111 несовершеннолетних девочек родили детей. Их возраст — от 14 до 17 лет.

Напомним, что школьница из Новосибирска Юлия приняла участие в шоу «Мама в 16» на телеканале «Ю». Она родила двойню от своего молодого человека Ивана. После выхода программы стало известно, что сейчас Юля воспитывает детей одна.