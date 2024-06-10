С приходом жары в Прикамье повысится риск пожаров

Жителей Пермского края предупреждают о наступлении пожарной опасности 4 класса с 10 по 13 июня.
Как сообщают в ГУ МЧС региона, в этот период синоптики прогнозируют, что столбик термометра может преодолеть 30-градуксную отметку.
В связи с этим пожарные советуют быть предельно аккуратными при разведении костров, при розжиге и топке банных печей, приготовлении шашлыков.
В случае обнаружения пожара следует немедленно позвонить по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01» и принять меры к эвакуации людей из зоны возгорания.