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С приходом жары в Прикамье повысится риск пожаров

В МЧС предупредили о высокой пожарной опасности с 10 по 13 июня.

Источник: МЧС РФ

Жителей Пермского края предупреждают о наступлении пожарной опасности 4 класса с 10 по 13 июня.

Как сообщают в ГУ МЧС региона, в этот период синоптики прогнозируют, что столбик термометра может преодолеть 30-градуксную отметку.

В связи с этим пожарные советуют быть предельно аккуратными при разведении костров, при розжиге и топке банных печей, приготовлении шашлыков.

В случае обнаружения пожара следует немедленно позвонить по номеру «101» (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — «01» и принять меры к эвакуации людей из зоны возгорания.

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