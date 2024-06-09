Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на него

«Они с другом посидели у подъезда, пошли провожать его к метро. Им навстречу шли мужчина и женщина. Они их не знали. По словам очевидцев, людей, которые живут в этом доме, они всё слышали, что мужчина сразу стал агрессивно себя вести, кричать, что убьет», — поделилась она.