Жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на него

Инцидент произошел вечером 7 июня на Сиреневом бульваре в Измайлово. По данным источника «Известий», Щельцин со своим другом Иваном сделали замечание пьяной паре на улице, за чем последовала перепалка, в ходе которой преступник напал на мужчин с ножом.
«Они с другом посидели у подъезда, пошли провожать его к метро. Им навстречу шли мужчина и женщина. Они их не знали. По словам очевидцев, людей, которые живут в этом доме, они всё слышали, что мужчина сразу стал агрессивно себя вести, кричать, что убьет», — поделилась она.
Щельцина также уточнила, что, по словам ее мужа, никаких замечаний с его стороны не было. Всё произошло стремительно, и Щельцин пытался отбиться веткой. Когда стало ясно, что другу Арсения Ивану от полученных ножевых ранений стало совсем плохо, пара скрылась, сообщила Евгения. При этом она отметила, что нападающие были задержаны.
Понять, в каком состоянии находились агрессоры, пострадавшему не удалось. Сейчас Арсений Щельцин находится в больнице, его ранили ножом трижды. Врачи оценивают его состояние как стабильное и дают положительные прогнозы, так как при нападении не были задеты жизненно важные органы. Однако он шокирован потерей друга — Иван скончался.
В воскресенье, 9 июня, СК РФ после случившегося возбудил уголовное дело. Подозреваемому предъявили обвинение. Ход дела контролирует столичная прокуратура.