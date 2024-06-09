Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова

Свербилова родилась в 1937 году и училась в Гнесинском музыкально-педагогическом институте. Будучи студенткой второго курса, артистка попала в недавно организованную труппу театра и получила главную роль в постановке «Морозко». При этом наиболее известной ролью актрисы является Суок в постановке «Три толстяка», подчеркивается в публикации.