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Умерла заслуженная артистка России Галина Свербилова

Заслуженная артистка России Галина Свербилова ушла из жизни. Об этом сообщается на странице Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. Сац в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Детский музыкальный театр им. Н. И. Сац»

В заявлении отмечается, что покойная артистка была первой актрисой упомянутого театра. Она стояла у истоков создания этого культурного учреждения, принимая активное участие в «создании его славы и истории».

Свербилова родилась в 1937 году и училась в Гнесинском музыкально-педагогическом институте. Будучи студенткой второго курса, артистка попала в недавно организованную труппу театра и получила главную роль в постановке «Морозко». При этом наиболее известной ролью актрисы является Суок в постановке «Три толстяка», подчеркивается в публикации.

Вместе с этим представители театра рассказали, что голос Свербиловой был знаком детям по всему Советскому Союзу. Многие спектакли с ее участием транслировали по радио, а также выпускали в формате пластинок.

«Бесконечно преданная Детскому музыкальному театру и делу просвещения юных, она безропотно следовала мысли и воле режиссера, задачам ролей и задумкам спектаклей, порой даже самостоятельно выполняя головокружительные трюки», — говорится в сообщении.

В конце представители театра добавили, что члены семьи и коллеги ушедшей из жизни артистки никогда ее не забудут.

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