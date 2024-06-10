Что можно и нельзя делать в день Никиты Гусятника 10 июня, который называют Полудница

Православная церковь 10 июня вспоминает святого Никиту Халкидонского. В народе отмечают день Никиты Гусятника. Считалось, что святой является покровителем указанных птиц. Но у праздника есть еще одно название — Полудница. Все дело в том, что в жаркие дни, когда солнце было в зените, активизировались духи-полудницы.
Что нельзя делать 10 июня
Не следует оставлять открытыми двери и окна. Считалось, что это может вызвать скандалы в семье. Кроме того, запрещено обижать гусей. Нельзя ругаться, провоцировать конфликты. Предки верили, что это может привлечь в дом неприятности, а также беды.
Что можно делать 10 июня
По традиции, гусям в указанный день варили пшено. В кашу добавляли гусиные или же куриные яйца. Кроме того, при сельхозработах 10 июня помогали специальные духи, получившие название полудницы.
Согласно приметам, жара предупреждает про морозный декабрь. Гуси, которые громко кричат 10 июня, предвещают дождь. В том случае, если гуси ощипываются, то будет хорошая погода.