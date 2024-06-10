Что можно и нельзя делать в день Никиты Гусятника 10 июня, который называют Полудница

Православная церковь 10 июня вспоминает святого Никиту Халкидонского. В народе отмечают день Никиты Гусятника. Считалось, что святой является покровителем указанных птиц. Но у праздника есть еще одно название — Полудница. Все дело в том, что в жаркие дни, когда солнце было в зените, активизировались духи-полудницы.