Машинисту-буровику платят от 7 до 10 тысяч, егерю — 6000, а со знанием китайского есть шанс на зарплату 30 тысяч. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в июне 2024

Стали известны самые высокооплачиваемые и денежные вакансии в Беларуси в июне 2024 года. Если обратиться к Общереспубликанскому банку вакансий, то можно констатировать: относительно мая 2024 года, что количество предложений о работе увеличилось: 156 тысяч в первый месяц лета и 149 тысяч в мае. Кому же готовы платить больше всего в начале лета 2024 года в Беларуси?
На первом месте вакансия с зарплатой от 20 до 30 тысяч белорусских рублей. Что и говорить — впечатляет. Вакансия от одного их резидентов белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень», нужен там советник по международным и инвестиционным вопросам. Принципиальное и ожидаемое требование — знание китайского языка, важен и опыт работы — от пяти лет. Вакансия эта появилась совсем недавно.
На втором месте условного июньского топа вакансия в существенным перечнем требований. «Консультация клиентов, продажа товаров компании. Подготовка, заключение, сопровождение, контроль внешнеэкономических договоров и товаросопроводительных документов. Сопровождение и координация доставки товара (взаимодействие с перевозчиками и транспортными компаниями, контроль сроков доставки). Подготовка документов для таможенного оформления. Работа с декларантами: деловые переговоры с контрагентами по поручению руководителя (как переводчик). Деловая переписка и общение с китайскими контрагентами».
Все эти опции — по открытой минским предприятием вакансии менеджера по внешнеэкономическим связям. Зарплата немалая: от 10 до 15 тысяч белорусских рублей.
Двигаемся дальше. На третьем месте — вакантное место директора по развитию одного из производственных предприятий Витебска. Принципиальных требований к соискателям два: владение английским и итальянским языками, а также знание производства пресс-форм для обувной промышленности. Заработная плата в диапазон от 9 до 11 тысяч BYN.
Машиниста буровой установки ищет одна из белорусских компаний-подрядчиков в области свайного фундаментостроения. Основное рабочее место — в деревне Борщевка Гомельской области, но работа разъездная, режим гибкого рабочего времени. Из требований — профтехобразование и наличие опыта работы от двух лет. Зарплата — в диапазоне от 7 до 10 тысяч рублей.
В одном из коммерческих банков открыта вакансия директора по малому и среднему бизнесу. Рассматриваются специалисты с высшим образованием и стажем работы в финансов-банковском сектора от 5 лет. Что касается зарплаты, то в вакансии указаны такой порядок цифр: от 7000 до 8650 белорусских рублей.
БелАЭС в Островце нуждается в заместителе главного инженера. Опыт работы от 10 лет плюс высшее образование — эти общие требования определены в тексте вакансии. Зарплата — от 6264 до 9771,84 белорусских рублей.
Следующая денежная вакансия — от одного из резидентов «Великого камня». Требуется специалист по организации закупок, по всей видимости детальный функционал обсуждается на этапе очного собеседования, из озвученных базовых требований к соискателям — высшее образование и знание английского и китайского языков. Платить опытному работнику готовы 6176 рублей.
Несколько меньше — от 5,5 до 6 тысяч рублей — предлагают по вакансии егеря. «Свободное владение иностранным языком, опыт работы на руководящих должностях в сфере управления лесными/охотничьими хозяйствами, опыт работы в сфере дрессировки и взаимодействия с дикими животными», — указывает работодатель свои пожелания. Плюс высшее образование и пятилетний стаж. Рабочее место — под Минском, в Логойском районе.
На девятой позиции июньского топа — еще одна вакансия, открытая на БелАЭС в Островце. Ищут начальника смены, с вашим образованием, опытом работы от 10 лет. Работать нужно по трехсменному графику, зарплата от 5198 рублей 40 копеек до 7849 рублей 58 копеек.
Завершает рейтинг вакансия Национального банка Республики Беларусь: начальник главного управления. Профильное высшее образование, пятилетний опыт работы — требования определены базовые. Зарплата — в диапазоне от 5162,4 до 6183,6 рубля.