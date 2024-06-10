Машинисту-буровику платят от 7 до 10 тысяч, егерю — 6000, а со знанием китайского есть шанс на зарплату 30 тысяч. Назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в июне 2024

Стали известны самые высокооплачиваемые и денежные вакансии в Беларуси в июне 2024 года. Если обратиться к Общереспубликанскому банку вакансий, то можно констатировать: относительно мая 2024 года, что количество предложений о работе увеличилось: 156 тысяч в первый месяц лета и 149 тысяч в мае. Кому же готовы платить больше всего в начале лета 2024 года в Беларуси?