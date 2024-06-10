В МЧС рассказали, почему нельзя купаться в необорудованных местах

Как отметили в ведомстве, на специально оборудованных для отдыха у воды территориях созданы необходимые условия для обеспечения безопасности.
Во-первых, на таких пляжах постоянно дежурят спасатели, которые смогут оперативно прийти на помощь, если что-то случится. Во-вторых, эти территории снабжены дополнительными удобствами для отдыхающих: теневыми навесами, кабинками для переодевания
Для удобного захода в воду и комфортного плавания дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов, а границы заплыва обозначают буи.