В МЧС рассказали, почему нельзя купаться в необорудованных местах

Во-первых, на таких пляжах постоянно дежурят спасатели, которые смогут оперативно прийти на помощь, если что-то случится. Во-вторых, эти территории снабжены дополнительными удобствами для отдыхающих: теневыми навесами, кабинками для переодевания и т. д. На пляжах также размещены информационные стенды с правилами безопасности.