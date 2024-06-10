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В МЧС рассказали, почему нельзя купаться в необорудованных местах

Статистика показывает, что отдых на необорудованных пляжах может привести к трагическим последствиям. О преимуществах разрешенных для купания мест рассказали корреспонденту агентства «Минск-Новости» в МЧС Беларуси.

Источник: Агентство «Москва»

Как отметили в ведомстве, на специально оборудованных для отдыха у воды территориях созданы необходимые условия для обеспечения безопасности.

Во-первых, на таких пляжах постоянно дежурят спасатели, которые смогут оперативно прийти на помощь, если что-то случится. Во-вторых, эти территории снабжены дополнительными удобствами для отдыхающих: теневыми навесами, кабинками для переодевания и т. д. На пляжах также размещены информационные стенды с правилами безопасности.

Для удобного захода в воду и комфортного плавания дно водоемов обследовано и очищено от посторонних предметов, а границы заплыва обозначают буи.

— Где отдыхать — выбор каждого, но мы настоятельно рекомендуем выбрать одно из мест, обозначенных на нашей карте разрешенных для купания пляжей, — подчеркнули в МЧС.

МЧС
туризм и отдых