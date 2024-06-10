В Казахстане изменили порядок зачисления детей в спортивные секции

Теперь очередь на зачисление в спортивные секции ведется информационной системой в автоматическом режиме и содержит список детей на получение ваучера с указанием фамилии, имени, отчества ребенка и законного представителя, вида спортивной секции, номера и времени подачи заявления в точности до доли секунды, порядкового номера в очереди, а также список мест на распределение на основании сведений, предоставленных информационной системой.