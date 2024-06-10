Названы регионы — лидеры по социально-экономическому положению

Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг максимальный и превышает 85 баллов. При этом Москва с интегральным рейтингом 94,4 балла уверенно приближается к абсолютному максимуму в 100 баллов. За 2023 год столичный регион прибавил 1,5 интегрального рейтингового балла, а за последние пять лет — 6,3 балла, что говорит не только о высоком уровне социально-экономического развития, но и хорошей динамике, поясняют аналитики.