Названы регионы — лидеры по социально-экономическому положению

Как считали рейтинг
Центр экономических исследований РИА Новости подготовил 14-й по счету ежегодный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. Он построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2023 год. Результаты рейтинга позволяют судить об уровне и динамике социально- экономического развития того или иного региона в сравнении с другими субъектами РФ.
Методика составления рейтинга основана на агрегировании показателей, характеризующих экономическое положение регионов. Анализируемые показатели были условно разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики (объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли); показатели эффективности экономики (объём производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности в суммарном объеме кредиторской задолженности, доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам — резидентам и индивидуальным предпринимателям в суммарном объеме такой задолженности).
Также принимались во внимание показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета и другие) и показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности).
На первом этапе был рассчитан рейтинговый балл субъекта страны по каждому показателю, на втором — рейтинговый балл региона по группе факторов, на третьем — интегральный рейтинг. Рейтинговый балл субъекта Федерации по каждому показателю варьировался в диапазоне от 1 до 100. Субъект РФ с наилучшим значением показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а субъект РФ с наихудшим значением — 1.
Рейтинговый балл по группе факторов определялся путем агрегирования рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей. Интегральный рейтинг (итоговое значение рейтингового балла, по которому производилось ранжирование регионов) — как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех анализируемых групп факторов.
Как отметили составители рейтинга, при его расчете по итогам 2023 года была актуализирована методика в связи с изменением набора публикуемых Росстатом данных. В целях корректного сопоставления результатов 2022 и 2023 годов информация о рейтинговых баллах и местах регионов по итогам 2022 года приведены на основании расчетов по актуальной методике.
Улучшение ситуации в большинстве регионов
Результаты рейтинга показывают, что в 2023 году в большинстве регионов динамика социально-экономического развития была позитивной. Интегральный рейтинг вырос по сравнению с предыдущим годом у 79 регионов, а снизился только у шести, причем у большинства из них снижение было незначительным — менее 1 рейтингового балла.
Среднее значение интегрального рейтинга всех регионов по итогам 2023 года составило 47,159 баллов, а медианное — 45,822, что, соответственно, на 2,732 и 3,207 балла больше, чем годом ранее. Число регионов, значение интегрального рейтинга которых превышает 50 баллов, выросло с 27 по итогам 2022 года до 32 по итогам 2023 годам, а число регионов с интегральным рейтингом ниже 25 баллов не изменилось и составило девять.
В качестве позитивного фактора эксперты также выделяют некоторое сокращение неравномерности в социально-экономическом развитии регионов — разрыв по интегральному рейтингу между лидерами и аутсайдерами рейтинга немного снизился. Отношение среднего значения интегрального рейтингового балла первой и последней пятерки рейтинга в 2022 году составляло 4,99, а в 2023 году уже — 4,89.
Лидеры рейтинга
По сравнению с предыдущим годом состав лидирующей и замыкающей групп рейтинга не претерпел изменений. Верхние строчки преимущественно занимают крупные финансовые и промышленные центры и регионы сырьевой направленности, а последние — регионы, с невысокой степенью индустриализации и преобладанием сельскохозяйственного сектора.
Лидерами рейтинга, как и ранее, являются Москва и Санкт-Петербург, у которых интегральный рейтинг максимальный и превышает 85 баллов. При этом Москва с интегральным рейтингом 94,4 балла уверенно приближается к абсолютному максимуму в 100 баллов. За 2023 год столичный регион прибавил 1,5 интегрального рейтингового балла, а за последние пять лет — 6,3 балла, что говорит не только о высоком уровне социально-экономического развития, но и хорошей динамике, поясняют аналитики.
Еще у трех регионов — Республики Татарстан, Ханты-Мансийского автономного округа — Югра и Московской области — интегральный рейтинг по итогам 2023 года превышает отметку 80 баллов. Названные регионы стабильно являются лидерами рейтинга и входят в первую пятерку на протяжении нескольких лет. Кроме них в первую десятку рейтинга также входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Ленинградская область и Красноярский край.
По сравнению с 2022 годом состав первой десятки не изменился. Внутри десятки изменились лишь места четырех регионов в пределах одной-двух позиций.
Регионы-лидеры, входящие в первую десятку, стабильно удерживают свои позиции, а значение их интегрального рейтинга, которое находится на довольно высоком уровне с хорошим отрывом от других субъектов РФ, позволяет утверждать, что эти регионы с большой долей вероятности сохранят свои позиции или очень незначительно их изменят и в среднесрочной перспективе, считают эксперты.
Являясь лидерами социально-экономического развития, они обеспечивают 54% суммарного ВРП всех регионов России, в них проживает 33% населения страны. Интегральный рейтинг у всех регионов из первой десятки вырос по итогам 2023 года до значений выше 70 баллов.
Аутсайдеры рейтинга
Состав нижней части рейтинга также практически не изменился. В последнюю десятку входят Чеченская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Чукотский автономный округ, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Еврейская автономная область и Республика Тыва.
При этом составители рейтинга отмечают, что почти у всех регионов из последней десятки интегральный рейтинговый балл вырос, и это свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации в них.
В средине рейтинга у большинства регионов также не зафиксировано существенных изменений. Более чем на пять мест изменились позиции только у 10 регионов, среди которых у четырех регионов позиции повысились и у шести снизились.
Лидеры роста
Как было отмечено ранее, по итогам 2023 года интегральный рейтинг вырос у 79 регионов, среди которых у 13 рост превысил пять баллов. Наиболее существенно интегральный рейтинг вырос у Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (+7,3 балла). Еще у пяти регионов — Свердловской области, Ростовской области, Нижегородской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области — интегральный рейтинг вырос более чем на шесть баллов.
У почти у всех вышеназванных регионов в 2023 году улучшились все показатели, учитываемые при составлении рейтинга, что и привело к существенному росту интегрального рейтингового балла. Исключением является только Нижегородская область, где из анализируемых девятнадцати показателей, только по одному было незначительное ухудшение, а по остальным наблюдался рост. В Нижегородской области по итогам 2023 года несколько повысилась доля просроченной кредиторской задолженности крупных и средних предприятий в общем объеме такой задолженности.
Лидерами по росту позиций в рейтинге стали Республика Саха (Якутия), Хабаровский край и Удмуртская Республика, поднявшиеся в рейтинге на семь мест, а также Амурская и Смоленская области, которые поднялись на шесть мест. Интегральный рейтинг данных регионов вырос более чем на четыре балла.
Снизился интегральный рейтинг только у шести регионов: у Кемеровской области, у Республики Ингушетия, у Республики Хакасия, у Республики Тыва, у Ненецкого автономного округа, у Чеченской Республики. При этом у большинства из них снижение было незначительным — менее чем на один балл.
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.