Без зонта не выходить! Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 10 по 16 июня

После парочки жарких дней природа, кажется, берет выходной. Погода в Иркутске на неделю с 10 по 16 июня не порадует сибиряков обилием солнечных лучей. Рабочие будни выдадутся облачными и дождливыми. Так, в понедельник в областном центре возможен дождь, а температура воздуха прогреется днем до +21…+23 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 10 по 16 июня
По данным Гидрометцентра России, вероятность дождя в понедельник 95%, выпадет до 2.9 миллиметров осадков. В ночь на вторник в Иркутск небесная канцелярия также пошлет небольшой дождь — до 1.3 миллиметров. При этом температура воздуха составит +13 градусов. Стоит отметить, что вообще первые три дня на начавшейся неделе обещают быть пасмурными.
— Днем 11 числа потеплеет до +19 градусов, но также существует вероятность небольшого дождя, — говорят метеорологи. — Прогнозируем до 1 миллиметра осадков.
Увы, ночь со вторника на среду особо ничем не будет отличаться от предыдущей. Снова облачно, небольшой дождь — до 1.5 миллиметров осадков — и всего лишь +11 градусов за окном.
— 12 июня в Иркутске днем до +20 градусов, облачно, — рассказывают в Гидрометцентре России. — Вероятность дождя 87%, выпадет до 0.8 миллиметров осадков.
Осадки продолжатся и в ночь на четверг — специалисты прогнозируют до 2.9 миллиметров и +12 градусов. Днем 13 июня в Иркутске также возможен дождь. Вероятность его 83%, однако, будет он кратковременным и наконец-то из-за туч начнет выглядывать солнце. Случится это в четверг днем, тогда же столбики уличных термометров покажут +23 градуса.
Ночью 14 июня в Иркутске снова +12 градусов и также небольшой кратковременный дождь.
Зато пятничный день поразит иркутян летним зноем. С этого дня в Приангарье начнется настоящая летняя жара. По прогнозу Гидрометцентра страны, воздух в региональном центре днем прогреется до +27 градусов. И при этом никаких осадков и практически ясное синее небо.
Погода в Иркутске на неделю с 10 по 16 июня: прогноз на выходные
Выходные в областном центре ожидаются просто отличными. Можно смело планировать прогулки на свежем воздухе, поездки на природу или встречи с друзьями на набережных города. Ночью 15 июня в Иркутске облачно с прояснениями и до +13 градусов. Днем столбики уличных термометров покажут +26 градусов.
А 16 июня, по данным портала Гисметео, в ночные часы до +12 градусов, а днем до +31. Неприятных сюрпризов в виде дождя от погоды не предвидится ни в субботу, ни в воскресенье.