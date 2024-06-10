Без зонта не выходить! Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 10 по 16 июня

После парочки жарких дней природа, кажется, берет выходной. Погода в Иркутске на неделю с 10 по 16 июня не порадует сибиряков обилием солнечных лучей. Рабочие будни выдадутся облачными и дождливыми. Так, в понедельник в областном центре возможен дождь, а температура воздуха прогреется днем до +21…+23 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».