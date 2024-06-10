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На неделе температура в Калининграде будет падать до +8 градусов

Возвращения жары синоптики по-прежнему не ждут.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 60% 751 мм рт. ст. +21°

Предстоящая неделя в Калининграде не будет жаркой. Более того — в ночные часы похолодание окажется еще более ощутимым.

В понедельник и вторник воздух будет прогреваться до +21..+22 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, временами — небольшие дожди. По ночам термометр будет показывать всего +8 градусов. Во вторник ожидается усиление ветра до 14 метров в секунду.

В среду и четверг дневная температура не превысит +20 градусов. Не исключено, что на улице вообще будет лишь +16..+17.

В конце недели начнется плавное потепление. Самые оптимистичные прогнозы обещают в субботу +23 градуса. Сохранятся небольшие дожди и ветер порывами до 11 метров в секунду.