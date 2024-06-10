Дорожные ограничения с понедельника вводятся в восьми районах Петербурга

В частности, в Василеостровском районе на период с 10 по 12 июня в связи с производством работ по реконструкции газопровода ограничено движение транспорта по 18-й линии В. О. — от Большого проспекта В. О. до набережной Лейтенанта Шмидта.
В Выборгском районе с 10 по 14 июня из-за ремонта дорожного покрытия ограничение будет действовать при движении по улице Руднева — от проспекта Луначарского до проспекта Просвещения.
В Калининском районе с 10 по 17 июня аналогичные работы по ремонту дороги потеснят водителей на Свердловской набережной — от Пискаревского проспекта до Арсенальной улицы.
В Московском районе с 10 июня по 31 июля в связи с производством работ по реконструкции канализационной сети ограничение ввели на Черниговской улице — от дома 17 до улицы Булавского с перекрытием движения в направлении от Московского проспекта к Ново-Рыбинской улице.
В том же районе на юге Петербурга с 10 по 11 июня из-за ремонта дорожного покрытия закрыто движение по Вертолетной улице — в направлении от улицы Пилотов к Взлетной улице.
В Невском районе также в связи с дорожным ремонтом на один день 10 июня ограничено движение по улице Седова — от улицы Цимбалина до улицы Полярников. В той же локации с 11 по 27 июня ограничения будут действовать на улице Седова — от улицы Дудко до проспекта Александровской Фермы.
В Приморском районе с 10 по 14 июня в связи с производством работ по реконструкции газопровода полностью закрыто движение транспорта по боковому проезду Парашютной улицы — от Байконурской улицы до Серебристого бульвара.
В Пушкинском районе из-за реконструкции дороги с 11 по 20 июня ограничения действуют на Пушкинской улице в поселке Шушары — от Новгородского проспекта до Валдайской улицы.
В Центральном районе на срок с 10 июня по 15 октября в связи с производством работ по размещению временного ограждения и пешеходной галереи ограничено движение транспорта по Гончарной улице — у пересечения с Полтавской улицей.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что на востоке Петербурга также начались работы по ремонту дорожного покрытия на Рябовском шоссе.