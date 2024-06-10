Дорожные ограничения с понедельника вводятся в восьми районах Петербурга

В Невском районе также в связи с дорожным ремонтом на один день 10 июня ограничено движение по улице Седова — от улицы Цимбалина до улицы Полярников. В той же локации с 11 по 27 июня ограничения будут действовать на улице Седова — от улицы Дудко до проспекта Александровской Фермы.