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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 июня 2024

До +23 прогреется воздух в Иркутске 10 июня.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 50% 750 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Тепло из-за всех сил держится в регионе, но его пытаются вытеснить грозы и дожди. Погода в Иркутске 10 июня 2024 вновь обещает небольшой дождь, при этом днем воздух прогреется до +23. Об этом сообщили в иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 10 июня 2024

— Днем столбик термометра поднимется до +21…+23. Ветер северо-западный 5−10 м/с, возможны грозы, — поделились метеорологи.

Если погода в Иркутске 10 июня 2024 сулит тепло и дождь, то по области синоптики предупреждают о возможном граде. Местами по Приангарью возможен туман, ветер юго-западный, северо-западный с порывами до 14 м/с.

В регионе днем воздух прогреется до +19…+24, при облачной погоде до +11…+16.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что утром 9 июня в Иркутской области произошло землетрясение.