Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 июня 2024

Тепло из-за всех сил держится в регионе, но его пытаются вытеснить грозы и дожди. Погода в Иркутске 10 июня 2024 вновь обещает небольшой дождь, при этом днем воздух прогреется до +23. Об этом сообщили в иркутском Гидрометцентре.