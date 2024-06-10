Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 10 июня 2024

Тепло из-за всех сил держится в регионе, но его пытаются вытеснить грозы и дожди. Погода в Иркутске 10 июня 2024 вновь обещает небольшой дождь, при этом днем воздух прогреется до +23. Об этом сообщили в иркутском Гидрометцентре.
Погода в Иркутске 10 июня 2024
— Днем столбик термометра поднимется до +21…+23. Ветер северо-западный 5−10 м/с, возможны грозы, — поделились метеорологи.
Если погода в Иркутске 10 июня 2024 сулит тепло и дождь, то по области синоптики предупреждают о возможном граде. Местами по Приангарью возможен туман, ветер юго-западный, северо-западный с порывами до 14 м/с.
В регионе днем воздух прогреется до +19…+24, при облачной погоде до +11…+16.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что утром 9 июня в Иркутской области произошло землетрясение.