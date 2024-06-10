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Телевидение и радио отключат в Хабаровском крае в июне

Профилактика на передающем оборудовании будет идти несколько дней.

Источник: Mail.ru

Профилактическую кампанию на передающем оборудовании РТРС «Дальневосточный РЦ» специалисты организации продолжат. Как сообщает ИА «Хабаровский край», на этот раз временные отключения сигнала ждут телезрителей и радиослушателей с 10 по 13 июня — речь идёт о жителей населённых пунктов в нескольких районах региона. Специалисты отмечают, что перебои будут длиться недолго и только в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.

График кратковременных отключений телерадиосигнала с 10 по 13 июня:

10.06.2024−11.06.2024

Посёлок Горин, Солнечный район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

11.06.2024

Село Аим, Аяно-Майский район, с 10:00 до 17:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).

Посёлок Берёзовый, район имени Полины Осипенко, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Город Комсомольск-на-Амуре, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Город Хабаровск, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Посёлок Ягодный, Комсомольский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

12.06.2024

Село Циммермановка, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

13.06.2024

Город Бикин, Бикинский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:

Радио «Восток России».

Посёлок Корфовский, Хабаровский район, с 10:00 по 16:00 по местному времени:

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);

Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).

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