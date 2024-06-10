Телевидение и радио отключат в Хабаровском крае в июне

Профилактическую кампанию на передающем оборудовании РТРС «Дальневосточный РЦ» специалисты организации продолжат. Как сообщает ИА «Хабаровский край», на этот раз временные отключения сигнала ждут телезрителей и радиослушателей с 10 по 13 июня — речь идёт о жителей населённых пунктов в нескольких районах региона. Специалисты отмечают, что перебои будут длиться недолго и только в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.
График кратковременных отключений телерадиосигнала с 10 по 13 июня:
10.06.2024−11.06.2024
Посёлок Горин, Солнечный район, с 09:00 до 15:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).
11.06.2024
Село Аим, Аяно-Майский район, с 10:00 до 17:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс).
Посёлок Берёзовый, район имени Полины Осипенко, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Город Комсомольск-на-Амуре, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Город Хабаровск, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Посёлок Чегдомын, Верхнебуреинский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Посёлок Ягодный, Комсомольский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
12.06.2024
Село Циммермановка, Ульчский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
13.06.2024
Город Бикин, Бикинский район, с 07:00 до 15:00 по местному времени:
Радио «Восток России».
Посёлок Корфовский, Хабаровский район, с 10:00 по 16:00 по местному времени:
Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс);
Пакет цифровых каналов РТРС-2 (второй мультиплекс).