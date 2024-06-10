Телевидение и радио отключат в Хабаровском крае в июне

Профилактическую кампанию на передающем оборудовании РТРС «Дальневосточный РЦ» специалисты организации продолжат. Как сообщает ИА «Хабаровский край», на этот раз временные отключения сигнала ждут телезрителей и радиослушателей с 10 по 13 июня — речь идёт о жителей населённых пунктов в нескольких районах региона. Специалисты отмечают, что перебои будут длиться недолго и только в те часы, когда в эфире не будет важных сообщений.