Дожди с перерывами: какая погода будет в Хабаровском крае 10 июня

В понедельник, 10 июня, на большей части территории Хабаровского края пройдут осадки различной степени интенсивности. Местами они будут сопровождаться понижением температуры. Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.
В Хабаровске днём +18…+20 градусов, к ночи похолодает до +12…+14 градусов. Дождь. Ветер западный, 6−11 м/с.
В Комсомольске-на-Амуре днём +16…+18 градусов, к ночи похолодает до +12…+14 градусов. С утра сильный дождь, днём кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.
В Вяземском днём +21…+23 градуса. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.
В Советской Гавани днём +14…+16 градусов, к ночи похолодает до +7…+9 градусов. Небольшой дождь. Ветер южный, 7−12 м/с.
В Николаевске-на-Амуре днём +13…+15 градусов, к ночи похолодает до +6… +8 градусов. Дождь. Ветер восточный, 4−9 м/с.
В Охотске днём +7…+9 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 6−11 м/с.