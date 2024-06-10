Набережную реки Ушаковки в Иркутске благоустроят почти за 52 миллиона рублей

Набережная реки Ушаковки в Иркутске заиграет новыми красками. По федеральному проекту «Комфортная городская среда» ее благоустроят до 1 сентября текущего года. Подрядная организация уже приступила к работам и сейчас расчищает территорию от зарослей. На модернизацию общественного пространства выделили почти 52 миллиона рублей. Об этом сообщили в тг-канале думы Иркутска.
— Основными задачами благоустройства территории являются: обеспечение безопасности с помощью организации пешеходных связей с системой освещения, создание общественного пространства с различными сценариями использования для разных пользователей территории, трансляция бережного, осознанного отношения к природе за счёт использования экологических принципов организации общественного пространства, — сказано в тг-канале.
К 1 сентября на объекте появятся тропинки и малые архитектурные формы. Установят наружное освещение и выполнять озеленение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Заларинском районе модернизируют автотранспортное сообщение. В надлежащее состояние запланировано привести шесть участков дорог и три мостовых перехода.