Набережную реки Ушаковки в Иркутске благоустроят почти за 52 миллиона рублей

Набережная реки Ушаковки в Иркутске заиграет новыми красками. По федеральному проекту «Комфортная городская среда» ее благоустроят до 1 сентября текущего года. Подрядная организация уже приступила к работам и сейчас расчищает территорию от зарослей. На модернизацию общественного пространства выделили почти 52 миллиона рублей. Об этом сообщили в тг-канале думы Иркутска.