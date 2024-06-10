В школе № 85 Хабаровска откроют спортивный профиль

«Мы внимательно дорабатываем ее, так как появилось много новых направлений в рамках пяти основных профилей. Например, в гимназии № 7 будет открыт авиастроительный профиль, а в школе МЧС — судостроительный. В гимназии № 3 и школе № 29 будут изучать горную промышленность, в школах № 1 и 24, а также в экономической гимназии — управление беспилотниками, в гимназии № 8 — строительство. Кроме того, медицинские классы появятся сразу в семи учреждениях (школы № 3, 12, 30, 43, 80, гимназия № 1 и лицей “Ступени”), а педагогические — в пяти (школы № 3, 43, 68, 85 и 87)», — рассказала начальник муниципального управления образования Татьяна Матвеенкова.