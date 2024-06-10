В школе № 85 Хабаровска откроют спортивный профиль

В хабаровской школе № 85 откроют спортивный профиль. Школа будет сотрудничать с Дальневосточной академией физкультуры. Выпускники смогут стать педагогами, тренерами, спортивными менеджерами, аналитиками, медиками и журналистами. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Для поступления в спортивный профиль хабаровской школы № 85 понадобятся результаты экзаменов по русскому языку, математике, биологии или обществознанию, а также портфолио спортивных достижений. Пока девятиклассники сдают ОГЭ, специалисты обновляют городскую карту десятых классов.
«Мы внимательно дорабатываем ее, так как появилось много новых направлений в рамках пяти основных профилей. Например, в гимназии № 7 будет открыт авиастроительный профиль, а в школе МЧС — судостроительный. В гимназии № 3 и школе № 29 будут изучать горную промышленность, в школах № 1 и 24, а также в экономической гимназии — управление беспилотниками, в гимназии № 8 — строительство. Кроме того, медицинские классы появятся сразу в семи учреждениях (школы № 3, 12, 30, 43, 80, гимназия № 1 и лицей “Ступени”), а педагогические — в пяти (школы № 3, 43, 68, 85 и 87)», — рассказала начальник муниципального управления образования Татьяна Матвеенкова.
Актуальную карту с перечнем и вступительными испытаниями в 10-е классы разместят на сайте управления образования. Прием в классы начнется с 6 июля, решения о зачислении будут опубликованы 13 июля.