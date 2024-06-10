Летевший из Новосибирска во Владивосток самолет сел в Хабаровске

Самолет, направлявшийся из Новосибирска во Владивосток, сел в аэропорту Хабаровска из-за тумана в аэропорту прилета. Об этом сообщили в хабаровском аэропорту, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС (16+).
«Ввиду неблагоприятных метеоусловий аэропорта Владивосток (туман) в аэропорту Хабаровск как на запасном совершил посадку самолет, следующий рейсом S75203 Новосибирск — Владивосток», — говорится в сообщении в телеграм-канале аэропорта (18+).
В пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили ТАСС, что утром из-за тумана были задержаны на прибытие два рейса из Хабаровска, а также на отправление — в Иркутск, Новосибирск и Южно-Сахалинск. «Сейчас туман уже рассеялся, скоро задержанные борты начнут вылетать и приземляться», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
В Хабаровске по метеоусловиям аэропортов назначения перенесено время вылета рейсов до населенных пунктов Богородское, Новокуровка, Победа, Аян, Нелькан, Амурзет (Еврейская автономия).