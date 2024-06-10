Летевший из Новосибирска во Владивосток самолет сел в Хабаровске

В пресс-службе аэропорта Владивостока сообщили ТАСС, что утром из-за тумана были задержаны на прибытие два рейса из Хабаровска, а также на отправление — в Иркутск, Новосибирск и Южно-Сахалинск. «Сейчас туман уже рассеялся, скоро задержанные борты начнут вылетать и приземляться», — сообщили в пресс-службе аэропорта.